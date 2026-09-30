Evenement Dwars door 't Zand op 24 en 25 oktober in Alphen

Het evenement Dwars door 't Zand heeft een vergunning gekregen voor 24 en 25 oktober. Het vindt plaats bij Recreatiepark 't Zand in Alphen.

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De vergunning is op 9 september verleend voor het evenement Dwars door 't Zand. Op zaterdag 24 oktober duurt het van elf uur ’s ochtends tot half vijf ’s middags. Zondag 25 oktober begint het om kwart voor elf en eindigt eveneens om half vijf.

De locatie is Recreatiepark 't Zand aan de Voskuil 1 in Alphen.