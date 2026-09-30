Dakkapel vergunningvrij geplaatst aan Schepenhoek in Uden

In Uden is een vergunningvrije aanvraag goedgekeurd voor een dakkapel aan de voorkant van een woning.

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De gemeente Maashorst heeft op 28 september 2026 een besluit genomen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Schepenhoek in Uden. Volgens het besluit is de aanvraag vergunningvrij.

De aanvraag valt onder de bouwactiviteiten van het omgevingsplan. Het besluit is op dezelfde dag verzonden naar de aanvrager. Wie het besluit wil inzien, kan contact opnemen met de gemeente Maashorst.