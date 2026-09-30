Nieuwe woning met bijgebouw en inrit in Luyksgestel goedgekeurd

De gemeente Bergeijk heeft toestemming verleend voor het bouwen van een woning met bijgebouw en het aanleggen van een inrit aan de Neerrijt in Luyksgestel.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning die op 28 september 2026 is verzonden. De toestemming omvat het afwijken van de regels in het omgevingsplan, het bouwen van de woning en het aanleggen van de inrit. Het afwijken van de regels is een buitenplanse toestemming, wat betekent dat er specifieke toestemming is gegeven voor deze situatie.

De locatie van de bouw betreft sectie D, nummer 1040 aan de Neerrijt in Luyksgestel. Met deze vergunning kan de bouw van de woning en bijgebouw officieel van start gaan.