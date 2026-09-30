Rotonde gepland bij Jagersveld en Kromstraat in Uden

De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor de aanleg van een rotonde op de kruising Jagersveld en Kromstraat in Uden.

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Het besluit werd genomen op 28 september 2026 en maakt het mogelijk om af te wijken van het bestemmingsplan. De vergunning geldt voor het aanleggen van de rotonde en het gebruik van de grond in strijd met de huidige bestemming.

De stukken die bij dit besluit horen, zijn vanaf 1 oktober tot en met 11 november 2026 in te zien. Na afloop van de beroepstermijn op 12 november 2026 treedt de vergunning definitief in werking.