Woonfunctie toegevoegd aan locatie Boscheind in Luyksgestel

Bergeijk heeft besloten een woonfunctie toe te kennen aan een perceel in Luyksgestel.

Gevonden voor jou

De gemeente Bergeijk heeft op 15 september een wijziging in het omgevingsplan vastgesteld. Het gaat om het perceel Boscheind ongenummerd in Luyksgestel, dat nu een woonfunctie krijgt. Dit besluit is gebaseerd op de Omgevingswet.

De wijziging treedt in werking vier weken na de bekendmaking, tenzij er beroep wordt ingesteld. Belanghebbenden kunnen het aangepaste omgevingsplan vanaf 1 oktober tot en met 11 november raadplegen via een landelijke website of op afspraak in het gemeentehuis van Bergeijk.