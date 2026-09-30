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Serre bouwen toegestaan in Oost West en Middelbeers
De gemeente Oirschot heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een serre aan de Kuikseindseweg in Oost West en Middelbeers.
Op 28 september heeft de gemeente Oirschot toestemming gegeven voor het bouwen van een serre aan Kuikseindseweg 31-C96 in Oost West en Middelbeers. Dit besluit heeft kenmerk 082384875.
De vergunning kan invloed hebben op de directe omgeving van het adres. Het besluit is op 28 september aan de aanvrager bekendgemaakt en ligt zes weken ter inzage.
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