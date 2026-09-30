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Grond toegepast bij Sluiskesven in Hilvarenbeek

In Hilvarenbeek is een melding afgehandeld voor het gebruik van grond bij Sluiskesven.

Gevonden voor jou

Bij Sluiskesven in Hilvarenbeek is gemeld dat grond of baggerspecie wordt toegepast. Dit houdt in dat deze materialen worden gebruikt om de bodem op te hogen of aan te leggen. De melding is afgehandeld op 28 september 2026.

De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving en heeft zaaknummer Z2026-00024185. Het is niet mogelijk om bezwaar of beroep tegen deze melding in te dienen. Verder ligt de melding niet ter inzage.

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