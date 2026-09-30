30 september is dé verjaardagsdag: Lisa weet daar alles van

Ben je op 30 september jarig? Dan ben je bepaald niet de enige. Het is de populairste verjaardag van Nederland. Alleen al in Brabant mogen deze woensdag 6887 mensen de kaarsjes uitblazen. Een van hen is Lisa van Gerven (28) uit Helmond. Voor haar komt die populariteit niet helemaal als een verrassing. "Op de basisschool was ik eigenlijk nooit alleen jarig."

Vorig jaar waren op 30 september ruim 44.000 Nederlanders jarig. Daarmee waren er op geen enkele andere dag zoveel jarigen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemiddeld vierden vorig jaar dagelijks ruim 41.000 mensen hun verjaardag. En september zit sowieso vol verjaardagen. Acht van de tien populairste verjaardagen vielen vorig jaar in de tweede helft van die maand: 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29 en 30 september. Alleen 2 en 3 mei wisten zich tussen al die septemberdagen te mengen. Samen in de kring

Lisa, die opgroeide in Mierlo, herkent dat van vroeger. Op de basisschool zat er bijna altijd wel iemand in haar klas die ook op 30 september jarig was. In de lagere groepen vond ze dat vooral gezellig. "Dan ging je met z'n tweeën zitten in een kring en kreeg je een trommel en een fluit. Dan kon je samen muziek maken." Later was het soms wat minder leuk om de aandacht te delen. "Dan had je supergoed je best gedaan op een traktatie en kwam die ander met nét iets beters."

Negen maanden eerder

Dat juist eind september zoveel mensen jarig zijn, heeft te maken met wat er negen maanden eerder gebeurt, denkt het CBS. Rond de feestdagen hebben mensen mogelijk meer tijd en ruimte om aan hun kinderwens te beginnen. Bij Lisa thuis is daar al vaker over gegrapt. "Oud en nieuw, zeggen mijn ouders altijd tegen mij. Dus dan weet je het wel", zegt ze lachend. Zelf is ze blij met haar verjaardag. In haar vrienden- en familiekring is verder bijna niemand rond deze tijd jarig. En zelfs het weer zit volgens haar meestal mee. "Je zou anders denken, maar ik heb eigenlijk altijd goed weer op mijn verjaardag." Weinig jarigen op feestdagen

Opvallend genoeg zijn op de feestdagen zelf juist relatief weinig mensen jarig. Nieuwjaarsdag stond vorig jaar onderaan met iets meer dan 31.000 jarigen. Hetzelfde geldt voor kerst, Sinterklaas en Bevrijdingsdag. Volgens het CBS komt dat waarschijnlijk doordat geplande bevallingen, zoals keizersneden en inleidingen, minder vaak op feestdagen gebeuren. Dat zie je ook terug bij pasgeboren baby's. De meeste kinderen werden vorig jaar geboren op dinsdag 16 september: 565. Op nieuwjaarsdag waren dat er 305. Over het algemeen worden doordeweeks meer kinderen geboren dan in het weekend. Stroopwafelcake en gezang

Lisa houdt zich deze woensdag vooral bezig met haar eigen verjaardag. Haar vriend zong 's ochtends al voor haar en later komt haar familie langs. Voor het bezoek bakt ze zelf een stroopwafelcake. En als alles volgens traditie gaat, wordt er nog vaker gezongen. Haar vader speelt bij verjaardagen op de piano het intro van Lang zal ze leven, waarna de rest van de familie invalt. 's Avonds gaat Lisa gewoon naar de repetitie van theaterkoor Easy and Free in Lierop. Ook daar hoopt ze nog een keer toegezongen te worden. "Ik hoop dat ze niet vergeten dat ik vandaag jarig ben."