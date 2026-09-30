Dieseltank en gasflessenopslag verplaatst in Sint-Michielsgestel

Bij een locatie aan het Loopsteegje in Sint-Michielsgestel zijn meldingen gedaan voor het verplaatsen van een dieseltank en een opslag voor gasflessen.

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De meldingen zijn ontvangen door de gemeente Sint-Michielsgestel op 29 mei en 19 augustus van dit jaar. Het gaat om aanpassingen op het adres Loopsteegje 2 in Sint-Michielsgestel. De dieseltank en gasflessenopslag worden naar een andere plek verplaatst.

Tegen deze meldingen kan geen bezwaar worden ingediend, omdat het gaat om meldingen onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit besluit regelt dat bepaalde activiteiten, zoals deze verplaatsingen, gemeld moeten worden bij de gemeente.