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Container geplaatst in Dongen van 19 tot 30 oktober

In Dongen wordt van 19 tot 30 oktober een container geplaatst op de Aaltostraat.

Gevonden voor jou

Op de Aaltostraat 4 in Dongen komt tijdelijk een container voor opslag van spullen. De melding hiervoor is op 27 september geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001558. Omdat het plaatsen van de container vergunningsvrij is, zijn er geen bezwaren mogelijk.

De container blijft staan van 19 tot 30 oktober 2026. Het gaat om opslag van roerende zaken, zoals spullen die makkelijk verplaatst kunnen worden. Meer informatie is beschikbaar via de gemeente Dongen.

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