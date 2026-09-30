Den Dungen breidt 30 km zones uit voor veiliger verkeer

De bebouwde kom van Den Dungen krijgt een uitbreiding van de 30 km zones. Dit verkeersbesluit moet zorgen voor minder overlast en meer veiligheid op drukke wegen zoals de Bosscheweg, Litserstraat en Maaskantje.

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De gemeente Sint-Michielsgestel heeft besloten om de maximumsnelheid op verschillende wegen in Den Dungen te verlagen van 50 naar 30 kilometer per uur. Dit geldt voor onder andere de Bosscheweg, Litserstraat en Maaskantje, evenals enkele omliggende straten. Volgens het verkeersplan en eerdere bewonersklachten gaat deze maatregel helpen om de leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren.

De uitvoering van het verkeersbesluit gebeurt in drie fases. Eerst worden nieuwe verkeersborden geplaatst en start een gedragscampagne met flyers en sandwichborden. Daarna volgen verkeerskundige aanpassingen, zoals het verwijderen van uitritconstructies. In de laatste fase worden infrastructurele maatregelen uitgevoerd, waaronder verkeersplateaus en snelheidsremmers.

Het ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen en er is één reactie binnengekomen. Deze heeft niet geleid tot aanpassingen. De politie is betrokken geweest bij het proces en steunt de maatregelen. De gemeente verwacht dat de veranderingen zorgen voor een veiligere en aangenamere omgeving binnen Den Dungen.