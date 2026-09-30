Beslissing op vergunningaanvraag in Waalwijk met zes weken verlengd

De beslissing op een vergunningaanvraag voor een vrijstaande woning in Waalwijk is met zes weken uitgesteld. Het gaat om een perceel naast Kloosterweg 36.

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Op 21 juli 2026 heeft de gemeente Waalwijk een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een vrijstaande woning. De aanvraag betreft naast de bouw ook het afwijken van regels in het omgevingsplan en het veranderen van een uitweg.

De gemeente heeft besloten de termijn voor de beoordeling van deze aanvraag met zes weken te verlengen. Dit besluit is op 25 september 2026 bekendgemaakt.

De stukken van de aanvraag kunnen worden ingezien na het maken van een afspraak bij de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving.