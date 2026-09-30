Waalwijk wijzigt exploitatieplan Haven 8 Oost na herstelbesluit

De gemeenteraad van Waalwijk heeft het exploitatieplan Haven 8 Oost aangepast na een tussenuitspraak van de Raad van State. Het herstelbesluit richt zich op financiële en juridische onderbouwingen.

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Op 17 september heeft de gemeenteraad van Waalwijk het exploitatieplan Haven 8 Oost gewijzigd vastgesteld. Dit besluit volgt op een tussenuitspraak van de Raad van State in juni, waarin werd bepaald dat onderdelen van het oorspronkelijke plan onvoldoende waren onderbouwd.

De wijzigingen hebben uitsluitend betrekking op de financiële en juridische aspecten van het plan. Zo zijn kosten voor gronden die niet in aanmerking komen voor kostenverhaal verwijderd en dubbel opgenomen verwervingskosten gecorrigeerd. Ook zijn er aanvullingen gedaan op de onderbouwing van kosten voor natuurontwikkeling en infrastructuur binnen de regio.

Het aangepaste plan heeft geen invloed op de ruimtelijke ontwikkeling of de planologische uitgangspunten van Haven 8 Oost. De stukken liggen vanaf 30 september zes weken ter inzage, zowel digitaal als in het gemeentehuis van Waalwijk.