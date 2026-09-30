Nieuwe verordening vertrouwenscommissie Waalwijk vastgesteld

De gemeenteraad van Waalwijk heeft de Verordening vertrouwenscommissie burgemeester 2026 vastgesteld. Deze commissie begeleidt de benoeming van een nieuwe burgemeester en legt haar advies voor aan de raad.

Gevonden voor jou

De vertrouwenscommissie bestaat uit een voorzitter en één lid per fractie die bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen een zetel heeft behaald. De leden worden benoemd door de raad en hebben stemrecht, behalve de voorzitter. De commissie bereidt onder andere de profielschets en de aanbeveling voor de benoeming van de burgemeester voor.

De vergaderingen van de commissie zijn besloten en vallen onder strikte geheimhoudingsregels. Ook de archivering van stukken wordt zorgvuldig geregeld, met beperkingen aan de openbaarheid die tot 75 jaar kunnen gelden. Zodra een nieuwe burgemeester is benoemd, wordt de commissie automatisch ontbonden.