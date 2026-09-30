Nieuwe nummeraanduidingen vastgesteld in Waalwijk

Het college van Waalwijk heeft nummeraanduidingen vastgesteld voor een bedrijfsgebouw op de Prof. Zeemanweg en Prof. Kamerlingh Onnesweg.

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Op 24 september heeft het college van Waalwijk besloten nummeraanduidingen toe te wijzen voor een te herbouwen bedrijfsgebouw met winkelfuncties. Het gaat om adressen aan de Prof. Zeemanweg 1, 1a, 3, 5 en 5a, en de Prof. Kamerlingh Onnesweg 6 en 6a.

Het besluit is op 28 september bekendgemaakt. Het gaat om een herontwikkeling van de locatie, waarbij de nieuwe nummeraanduidingen nodig zijn voor een correcte registratie.