OV-hub op Amphia-terrein dichterbij door ontwerpbesluit

Het college van Oosterhout heeft een ontwerpbesluit genomen voor een OV-hub op het Amphia-terrein. Vanaf donderdag 1 oktober 2026 liggen de plannen ter inzage.

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De omgevingsvergunning maakt de aanleg van een openbaar vervoersknooppunt op het Amphia-terrein aan de Pasteurlaan 9 in Oosterhout mogelijk. Het gaat om een plan buiten het bestaande omgevingsplan. Inwoners en belanghebbenden kunnen de plannen vanaf donderdag bekijken.

De documenten zijn digitaal te vinden via het landelijke publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. Daarnaast zijn ze op afspraak in te zien in het stadhuis van Oosterhout aan het Slotjesveld 1. Voor het maken van een afspraak kan contact opgenomen worden via het algemene telefoonnummer 14 0162.