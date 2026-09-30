Gehandicaptenparkeerplaats aangewezen in Johannieterstraat Oosterhout

In de Johannieterstraat in Oosterhout is besloten één parkeerplaats aan te wijzen als individuele gehandicaptenparkeerplaats. Het gaat om een plek op kenteken ter hoogte van huisnummer 19.

Gevonden voor jou

Het verzoek kwam van een bewoner die in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart. Door de hoge parkeerdruk in de buurt en het ontbreken van een eigen parkeerplek bij de woning, was een speciale plek noodzakelijk.

De parkeerplaats wordt gemarkeerd met een verkeersbord E6 en een onderbord waarop het kenteken vermeld staat. De maatregel is bedoeld om de veiligheid en het gebruiksgemak voor de bewoner te verbeteren. De politie heeft haar akkoord gegeven voor het besluit.