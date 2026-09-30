Zomers einde van september: tot 27 graden, daarna blijft het zacht

September eindigt in Brabant met een zomerse dag. Later deze week daalt de temperatuur, maar het blijft zacht voor de tijd van het jaar, zegt weerman Floris Lafeber van Weerplaza. Pas halverwege volgende week slaat het weer om.

Kans op onweer Zon en wolken wisselen elkaar af, maar in het westen van Brabant komen er woensdagmiddag meer wolken. "Dan kan het daar wat gaan regenen", zegt Lafeber. Rond Bergen op Zoom blijft het met 22 of 23 graden ook wat koeler.

Dinsdag steeg het kwik in Eindhoven tot 28,6 graden. "Dat soort hoge temperaturen krijgen we ook vandaag", vertelt Lafeber woensdag. Het wordt wel iets minder warm. "Maar met 25 tot lokaal 27 graden is het nog zomers warm."

De regen kan verder over Brabant trekken en op sommige plekken kan het zelfs onweren. Of er donderdagochtend ook regen valt, is volgens Lafeber nog even afwachten. "Daarna klaart het op. Met wat zon erbij is het zo'n 20 graden."

Dat weer houdt vrijdag en richting het weekend aan, al kan het 's ochtends mistig zijn. "Maar in de middagen verwacht ik toch ook best wel wat zon. En dan wordt het opnieuw 20 graden."

Omslag volgende week

Gaat het weer nog omslaan? "Dat duurt nog even hoor", zegt Lafeber. Volgens hem gebeurt dat halverwege volgende week.

Dan waait er waarschijnlijk een westelijke tot noordwestelijke wind over Brabant. "En dan wordt de deur opengezet voor meerdere buien en zal de temperatuur ook weer ietsje gaan dalen."