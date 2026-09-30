Bladel stelt vergoeding collectieve zorgverzekering 2027 vast

De gemeente Bladel heeft de maximale vergoedingen voor de collectieve zorgverzekering in 2027 vastgesteld. De bedragen variëren van 25 tot 40 euro, afhankelijk van de gekozen verzekering.

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De regeling geldt voor verschillende verzekeringen, waaronder CZ en VGZ. Voor CZ-verzekeringen als Zorg op Maat en Zorg Bewust is de vergoeding maximaal 25 euro, terwijl uitgebreidere pakketten tot 40 euro worden vergoed. VGZ biedt vergelijkbare vergoedingen, oplopend tot 40 euro voor een pakket zonder eigen risico.

Als de aanvullende verzekering minder kost dan de maximale gemeentelijke vergoeding, wordt alleen de werkelijke kosten vergoed. Deze regeling gaat in op 1 januari 2027 en loopt tot en met 31 december 2027.