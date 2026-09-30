Gemeente Bladel stelt subsidie beschikbaar voor herstelcentrum

De gemeente Bladel heeft nieuwe regels vastgesteld voor subsidies aan herstelcentra voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Deze centra moeten indicatievrije dagbesteding en andere herstelgerichte activiteiten bieden in Bladel, Eersel of Reusel – De Mierden.

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Om inwoners met psychische kwetsbaarheid beter te ondersteunen, heeft de gemeente Bladel subsidies beschikbaar gesteld voor herstelcentra. Deze centra moeten minimaal vijf dagen per week open zijn en ruimte bieden voor 130 deelnemers, waarvan vijftig per dag. De activiteiten zijn gericht op herstel en bestaan onder andere uit vrije inloop, hersteltrainingen en een logeervoorziening.

De subsidie bedraagt maximaal 1.165.455 euro voor de periode 2027-2028 en wordt verdeeld over vier delen. Aanvragers moeten aantoonbare ervaring hebben in herstelgerichte zorg en samenwerken met lokale partners. Daarnaast moeten de activiteiten voldoen aan strikte criteria, zoals toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking en het bieden van vervoersmogelijkheden voor inwoners die de locatie niet zelfstandig kunnen bereiken.

De regeling trad in werking op 23 september 2026 en loopt tot 31 december 2028. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot 18 november 2026.