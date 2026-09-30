Nieuwe melding voor activiteiten op Broek 1C in Wanroij

In Wanroij is een melding gedaan voor het houden van landbouwhuisdieren, opslag van kuilvoer en het plaatsen van tanks op Broek 1C.

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De gemeente Land van Cuijk heeft een melding ontvangen voor diverse activiteiten op het adres Broek 1C in Wanroij. Het gaat om het houden van landbouwhuisdieren, de opslag van kuilvoer en het plaatsen van een propaantank en dieseltank.

De melding is geregistreerd op 2 juni 2026 onder verschillende zaaknummers en DSO-kenmerken. Het betreft een melding onder het Besluit activiteiten leefomgeving, waarbij bezwaar maken niet mogelijk is.