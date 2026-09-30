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Dierenverblijven en mestopslag gemeld in Vierlingsbeek

Op Maarsven 6 in Vierlingsbeek zijn meldingen gedaan voor dierenverblijven en opslag van mest en voer.

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De gemeente Land van Cuijk heeft op 1 september meldingen ontvangen voor activiteiten op Maarsven 6 in Vierlingsbeek. Het gaat om het realiseren van dierenverblijven en het opslaan van vaste mest, champost (afval van champignonkweek), dikke fractie en kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen.

De meldingen vallen onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), dat regels stelt voor activiteiten die het milieu kunnen beïnvloeden. Bezwaar maken tegen deze meldingen is niet mogelijk.

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