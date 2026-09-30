Opslagtank voor propaan gemeld in Beugen

In Beugen is een melding gedaan voor het opslaan van propaan in een bovengrondse tank.

Gevonden voor jou

Bij de gemeente Land van Cuijk is een melding binnengekomen voor het opslaan van propaan. De opslag zal plaatsvinden in een bovengrondse tank op het adres Haart 3 in Beugen.

De melding, ontvangen op 15 september 2026, heeft DSO-kenmerk 2026091502133 en zaaknummer Z/514596. Het gaat hier om een melding onder het Besluit activiteiten leefomgeving. Voor deze melding is geen bezwaarprocedure mogelijk.