Buitenberging mag gebouwd worden in Rijkevoort

In Rijkevoort heeft de gemeente Land van Cuijk toestemming gegeven voor het bouwen van een buitenberging aan de Koningsspil 12.

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Het besluit is op 25 september 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders. De vergunning betreft een buitenplanse activiteit, ook wel BOPA genoemd, die niet binnen de standaardregels van het omgevingsplan past. De aanvraag is beoordeeld als bouwactiviteit.

Het adres waar de buitenberging gebouwd mag worden is Koningsspil 12 in Rijkevoort. Het zaaknummer van deze vergunning is Z2026-00004051.