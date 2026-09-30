Bomenkap aangevraagd in Heeswijk-Dinther

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van drie bomen aan de Koffiestraat in Heeswijk-Dinther.

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De aanvraag is op 3 september 2026 ontvangen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze. Het gaat om drie bomen op de locatie naast huisnummer 4.

Belangstellenden kunnen de stukken zes weken lang op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De openingstijden staan vermeld op de website van de gemeente.