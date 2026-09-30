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Twee bomen mogelijk gekapt in Heeswijk-Dinther
Er is een aanvraag ingediend om twee bomen te kappen aan de Nobisweg in Heeswijk-Dinther.
De gemeente Bernheze heeft op 3 september een aanvraag ontvangen voor het kappen van twee bomen aan de Nobisweg. Het gaat om een locatie nabij huisnummer 15 in Heeswijk-Dinther.
De stukken met details over de aanvraag liggen zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Heesch. Een afspraak maken is nodig en de actuele openingstijden staan vermeld op de website van de gemeente.
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