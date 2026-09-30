Monumentale bomen mogelijk gekapt in Heeswijk-Dinther

Het college van Bernheze heeft een aanvraag ontvangen voor het kappen van twee monumentale bomen aan de Nobisweg in Heeswijk-Dinther.

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De aanvraag is op 3 september 2026 binnengekomen bij de gemeente. Het gaat om twee bomen op de locatie Nobisweg, nabij nummer 13a. Omdat het om monumentale bomen gaat, is extra zorgvuldigheid nodig bij de beoordeling.

Belangstellenden kunnen de stukken inzien op het gemeentehuis in Heesch. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt. De actuele openingstijden van het gemeentehuis zijn te vinden op de website van de gemeente Bernheze.