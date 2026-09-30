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Sinterklaasintocht Heeswijk-Dinther krijgt vergunning

De Sinterklaasintocht op 15 november in Heeswijk-Dinther heeft een vergunning gekregen.

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De burgemeester heeft toestemming verleend voor de intocht, die plaatsvindt in het centrum van Heeswijk-Dinther en bij Abdijstraat 36. Het besluit is op 24 september verzonden.

De vergunning maakt het mogelijk om op die dag festiviteiten rondom de aankomst van Sinterklaas te organiseren. Het evenement is een traditie in de gemeente Bernheze.

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