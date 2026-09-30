Oliebollenstand op Genhoesstraat in Breda vanaf oktober

Vanaf 7 oktober komt er een oliebollenstand op de Genhoesstraat in Breda. De vergunning is verleend tot 3 januari 2027.

Gevonden voor jou

De oliebollenstand krijgt een plek bij de kruising van de Genhoesstraat en De Burcht in Breda. Burgemeester en wethouders hebben de vergunning hiervoor op 28 september verleend. De standplaats valt onder de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda.

De stand zal drie maanden blijven staan, van 7 oktober 2026 tot en met 3 januari 2027. Hier kunnen bezoekers terecht voor oliebollen tijdens de feestperiode.