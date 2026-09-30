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Eenrichtingsweg bij basisschool in Son en Breugel tijdens haal- en brenguren

De gemeente Son en Breugel heeft besloten een eenrichtingsweg in te stellen bij basisschool De Bloktempel. De maatregel geldt tijdens haal- en brengmomenten om verkeersveiligheid te verbeteren.

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De basisschool aan de Amerikalaan groeit snel en heeft inmiddels 550 leerlingen. Tijdens de haal- en brenguren zorgt het autoverkeer van ouders voor chaotische en onveilige situaties. Na overleg met de school heeft de gemeente besloten een eenrichtingsweg in te voeren. Dit moet zorgen voor een betere doorstroming en meer veiligheid voor fietsende en lopende kinderen.

De nieuwe verkeerssituatie geldt op de Amerikalaan richting Afrikalaan en op de IJssellaan richting Amerikalaan. Verkeersborden zullen de route en tijden aangeven: weekdagen van acht tot negen uur ’s ochtends en van half drie tot kwart over drie ’s middags. De politie heeft ingestemd met deze aanpak.

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