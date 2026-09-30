Melding milieubelastende activiteit in Cranendonck

Metalot Future Energy Lab heeft een melding gedaan voor een laboratoriumactiviteit in Maarheeze.

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Het bedrijf Metalot Future Energy Lab wil een milieubelastende activiteit starten op de Philipsweg 1 in Maarheeze. Op 16 september is hiervoor een melding gedaan bij de gemeente Cranendonck volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

De melding betreft een laboratoriumactiviteit en is uitsluitend een kennisgeving. Dit betekent dat er geen mogelijkheid is om bezwaar te maken. Het verzoek heeft DSO-verzoeknummer 2026091601322 en is gekoppeld aan zaaknummer Z-2026-014698.