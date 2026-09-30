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Verlenging termijn omgevingsvergunning voor padelbanen in Budel-Dorplein
De gemeente Cranendonck heeft de termijn voor de vergunningaanvraag voor padelbanen in Budel-Dorplein met zes weken verlengd.
Het gaat om de aanleg van padelbanen bij Sportpark D'n Opkikker aan Boszicht 230 in Budel-Dorplein. De verlenging van de aanvraagtermijn is vastgesteld op 25 september 2026 en geldt voor een periode van maximaal zes weken.
De vergunningaanvraag valt onder een zogenaamde omgevingsplanactiviteit. Het besluit om de termijn te verlengen dient alleen ter kennisgeving en biedt op dit moment geen mogelijkheid tot bezwaar.
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