Dixies geplaatst in Minderbroederstraat Breda

Van 16 tot en met 19 oktober worden dixies geplaatst in de Minderbroederstraat Breda.

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De gemeente Breda heeft op 28 september een vergunning verleend voor het plaatsen van dixies aan de Nieuwstraat en Minderbroederstraat. Dit gebeurt op grond van artikel 2:4 A van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2018.

De vergunning geldt voor vier dagen: van maandag 16 oktober tot en met donderdag 19 oktober. Het is niet duidelijk waarom de dixies worden geplaatst, maar de locatie en periode zijn vastgelegd.