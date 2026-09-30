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Termijn verlengd voor omgevingsvergunning Nieuwstraat in Budel

De gemeente Cranendonck heeft de termijn voor een vergunningsaanvraag in Budel met zes weken verlengd.

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Het gaat om een aanvraag voor een afwijking van het omgevingsplan aan de Nieuwstraat 41 in Budel. Het besluit om de termijn te verlengen is genomen op 22 september 2026.

De vergunningsaanvraag betreft een zogenoemde buitenplanse omgevingsplanactiviteit. De verlenging is uitsluitend ter kennisgeving en er kan op dit moment nog geen bezwaar worden gemaakt.

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