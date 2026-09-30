Gemeente Cranendonck stelt volgordelijst woningbouwprojecten vast

De gemeente Cranendonck heeft op 29 september de volgordelijst voor woningbouwprojecten 2026 vastgesteld. Deze lijst bepaalt de prioriteit bij transportverzoeken aan de netbeheerder en is gebaseerd op objectieve criteria zoals start bouw en maatschappelijk belang.

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Het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck heeft de volgordelijst vastgesteld na een bezwarentermijn van tien dagen, waarin schriftelijk bezwaar kon worden gemaakt. De lijst, opgesteld volgens de beleidsregels van 2026, geeft de rangorde voor woningbouwprojecten die vanaf 1 oktober prioriteringsverzoeken indienen.

De criteria voor de volgorde zijn onder meer de maand waarin de bouw start, de mate waarin projecten gereed zijn om uitgevoerd te worden, het maatschappelijke belang en de verwachte opleverdatum. De lijst bevat projecten verspreid over de verschillende dorpskernen van Cranendonck, zoals Budel, Gastel, Soerendonk en Maarheeze.

De volledige lijst is openbaar gemaakt en bevat details over locaties, aantallen woningen en projectnamen. Vanaf 1 oktober kunnen de projecten met een hoge prioriteit transportverzoeken indienen bij de netbeheerder.