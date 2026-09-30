Metaalbewerking gemeld op Goudenheuvel in Den Bosch

Op Goudenheuvel 23 in Den Bosch is een melding gedaan voor metaalbewerking. Het gaat om het mechanisch en thermisch bewerken en lassen van metalen.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Den Bosch hebben op 7 september 2026 een melding ontvangen voor werkzaamheden op Goudenheuvel 23. Het betreft het mechanisch bewerken van metalen en andere materialen, evenals lassen en thermisch bewerken. Deze activiteiten vallen onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

De melding is geregistreerd onder meerdere kenmerk- en zaaknummers. Bezwaar maken tegen deze meldingen is niet mogelijk.