Nieuwe woonwagenlocatie gemeld in Den Bosch

In Den Bosch is een melding gedaan voor het plaatsen van een woonwagen aan Jade 8.

Gevonden voor jou

De melding betreft het plaatsen van een woonwagen op het adres Jade 8 in Den Bosch. Het gaat om een melding volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen deze melding.

Vanaf begin dit jaar maakt de gemeente Den Bosch geen gebruik meer van de app Omgevingsalert voor bekendmakingen. In plaats daarvan worden deze informatie en meldingen via overheid.nl gedeeld. Iedereen van 25 jaar of ouder, met een geregistreerd e-mailadres bij overheid.nl, ontvangt wekelijks een e-mail met updates. Aanmelden voor deze berichtenservice kan via de website overheid.nl.