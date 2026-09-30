Made: Kwekerij vervangt verticale Co2-tank door horizontale

BOS Kwekerij in Made heeft een melding gedaan voor het vervangen van een verticale Co2-opslagtank door een horizontale variant.

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BOS Kwekerij B.V. aan het Plantenpad in Made heeft op 17 september 2026 een melding gedaan van een milieubelastende activiteit. Het gaat om het vervangen van een verticale opslagtank voor vloeibare Co2 door een horizontale tank.

De melding is op 28 september afgehandeld door de gemeente Drimmelen. Er kunnen geen bezwaren of beroepen worden ingediend tegen deze melding. Het zaaknummer dat aan de procedure is gekoppeld, is Z2026-00023676.