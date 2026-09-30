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Incidentele festiviteit bij The Local Gym in Kaatsheuvel
The Local Gym in Kaatsheuvel heeft een melding gedaan voor een buitenactiviteit op 9 september 2026.
Het gaat om een incidentele festiviteit op het terrein van de sportschool. De melding is op 15 september 2026 bevestigd onder zaaknummer Z260001510. De aanvrager is The Local Gym KH. B.V.
Het evenement vond buiten plaats op het terrein van de sportschool in Kaatsheuvel.
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