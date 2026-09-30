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Beslistermijn verlengd voor erfafscheiding in Oud Gastel

De gemeente Halderberge heeft de beslistermijn voor een aanvraag om een erfafscheiding te plaatsen aan de Steenstraat 8 in Oud Gastel verlengd met zes weken.

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Het gaat om een aanvraag onder de Omgevingswet met zaaknummer 1434636. Burgemeester en wethouders van Halderberge hebben besloten dat zij meer tijd nodig hebben om deze te beoordelen.

De verlenging betreft een maximale termijn van zes weken. Het verzoek heeft betrekking op het plaatsen van een erfafscheiding bij een woning in Oud Gastel.

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