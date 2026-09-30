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Container tijdelijk geplaatst in parkeervak Kaatsheuvel

Er is toestemming gegeven voor het tijdelijk plaatsen van een container in een parkeervak aan de Willem de Zwijgerlaan in Kaatsheuvel. Dit mag van 2 oktober tot en met 2 november 2026.

Gevonden voor jou

De container komt in het parkeervak voor een woning aan de Willem de Zwijgerlaan. Het gaat om een periode van één maand, waarvoor een ontheffing is verleend op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Loon op Zand.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z260001590. Het besluit geldt specifiek voor de genoemde locatie en periode.

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