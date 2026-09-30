Woonunit tijdelijk geplaatst in Esch tijdens verbouwing

Op Witvensedijk 3 in Esch is toestemming gegeven voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit. Dit gebeurt vanwege de verbouwing van een woonhuis. Het besluit is op 28 september 2026 definitief gemaakt.

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Het gaat om een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA), waarbij een woonunit van drie ton tijdelijk wordt geplaatst. Deze woonunit biedt een oplossing voor bewoning tijdens de verbouwing van het huis op het adres Witvensedijk 3 in Esch.

Het besluit is voorbereid volgens de gebruikelijke procedures en inmiddels officieel verleend. De stukken zijn in te zien bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente.