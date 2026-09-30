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Milieuwijzigingen bij De Groenhoeve in Waardhuizen
De Groenhoeve tuinplanten B.V. in Waardhuizen heeft wijzigingen gemeld voor activiteiten zoals composteren en glastuinbouw. Deze melding is door de gemeente Altena afgehandeld.
De Groenhoeve tuinplanten B.V., gevestigd aan Stenenheul 2a in Waardhuizen, heeft op 28 augustus een melding gedaan bij de gemeente Altena. Het gaat om diverse milieubelastende activiteiten, waaronder het composteren en opslaan van groenafval, het telen van gewassen in de openlucht en glastuinbouw.
De melding is op 28 september 2026 afgehandeld. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. De melding heeft betrekking op meerdere wijzigingen binnen de locatie.
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