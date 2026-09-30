Milieuwijzigingen bij De Groenhoeve in Waardhuizen

De Groenhoeve tuinplanten B.V. in Waardhuizen heeft wijzigingen gemeld voor activiteiten zoals composteren en glastuinbouw. Deze melding is door de gemeente Altena afgehandeld.

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De Groenhoeve tuinplanten B.V., gevestigd aan Stenenheul 2a in Waardhuizen, heeft op 28 augustus een melding gedaan bij de gemeente Altena. Het gaat om diverse milieubelastende activiteiten, waaronder het composteren en opslaan van groenafval, het telen van gewassen in de openlucht en glastuinbouw.