Bladkorven weer terug in Goirle en Riel

De gemeente Goirle plaatst dit weekend 92 bladkorven in Goirle en Riel om overlast door vallende bladeren tegen te gaan.

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Het is herfst en de bladeren vallen weer van de bomen. Om te voorkomen dat bladeren wegen, stoepen en fietspaden blokkeren, zet de gemeente Goirle extra middelen in. Dit weekend worden in totaal 92 bladkorven geplaatst in Goirle en Riel.

De korven zijn bedoeld om bladeren van gemeentelijke bomen in de buurt op te ruimen. Er mag geen ander afval zoals takken, hondenpoep of groenafval uit eigen tuinen in worden gegooid. Bladeren uit je eigen tuin kun je kwijt in de GFT-container of gebruiken als compost of bescherming voor planten.

Wekelijks legen

De gemeente leegt de bladkorven iedere week, ook als ze niet helemaal vol zijn. Als er ander afval in zit dan bladeren van gemeentelijke bomen, wordt de korf verwijderd en niet meer teruggeplaatst.

Wil je weten waar de dichtstbijzijnde bladkorf staat? Op de website van de gemeente Goirle staat een overzicht van alle locaties.