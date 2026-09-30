Kinderboekenweek: voorlezen in Sterksel

Woensdag 7 oktober wordt er tijdens de Kinderboekenweek voorgelezen in de bibliotheek van Sterksel. Kinderen uit groep 3 en 4 zijn welkom om twee uur, en groep 1 en 2 om drie uur. Het evenement vindt plaats in het dorpshuis en aanmelden is niet nodig.

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De bibliotheek in Sterksel organiseert op woensdag 7 oktober een voorleesmiddag in het dorpshuis. Het evenement is onderdeel van de Kinderboekenweek en richt zich op kinderen van de basisschool. Groep 3 en 4 mogen om twee uur aanschuiven, terwijl groep 1 en 2 welkom zijn om drie uur.

Vooraf aanmelden is niet nodig. De bibliotheek nodigt iedereen uit om gezellig mee te doen en te genieten van de verhalen. De middag biedt een mooie kans om het plezier in lezen bij de jongste inwoners van Sterksel te stimuleren.

De Kinderboekenweek is een jaarlijks terugkerend evenement dat lezen en boeken onder de aandacht brengt. Met het voorlezen in het dorpshuis draagt de bibliotheek bij aan een gezellige en leerzame activiteit voor de kinderen uit het dorp.

Sterksel staat bekend om zijn goede onderlinge contacten en gemeenschapszin. Dit evenement sluit daar goed op aan door kinderen samen te brengen en een stukje cultuur en ontspanning te bieden.

De bibliotheek hoopt dat veel kinderen en hun ouders de weg naar het dorpshuis weten te vinden. Het belooft een leuke middag te worden vol mooie verhalen.