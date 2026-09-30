Burgemeester Heusden wil samen vooruit

Burgemeester Willemijn van Hees heeft haar plannen voor de komende jaren gedeeld. Ze wil inwoners van Heusden meer betrekken, zich inzetten voor veiligheid en het gemeentebestuur zichtbaarder maken. Dit alles valt onder het nieuwe coalitieprogramma 'Heusden Vooruit'.

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De burgemeester van Heusden, Willemijn van Hees, heeft haar visie voor de komende jaren gepresenteerd. Ze benadrukt het belang van verbinding tussen inwoners en het gemeentebestuur. "Een gemeente bestaat uit mensen, niet alleen uit gebouwen, wegen en regels", zo stelt ze.

Onder het coalitieprogramma 'Heusden Vooruit' wil Van Hees werken aan een veilige leefomgeving. Dit omvat preventie, handhaving en digitale veiligheid, in samenwerking met partners zoals politie en brandweer. Ze vindt het belangrijk dat mensen zich thuis voelen en veilig over straat kunnen.

Zichtbaar bestuur

Naast veiligheid wil de burgemeester een bestuur dat dichter bij de inwoners staat. Ze streeft naar duidelijkheid en eerlijkheid in het maken van keuzes, ook als niet alles mogelijk is. Door aanwezig te zijn op evenementen, in wijken en bij inloopspreekuren wil ze de afstand tussen het bestuur en inwoners verkleinen.

Van Hees woont zelf in Vlijmen, samen met haar twee zoons en meerdere huisdieren. In haar vrije tijd geniet ze van lezen, wandelen in de natuur en lokale tradities zoals carnaval en het Bloemencorso in Zundert. Voordat ze burgemeester van Heusden werd, had ze ervaring als ondernemer en journalist.

De burgemeester kijkt uit naar de samenwerking met inwoners, ondernemers en verenigingen om Heusden sterker te maken. "Samen bouwen we aan een fijne toekomst voor volgende generaties", aldus Van Hees.