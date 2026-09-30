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Vergunning voor woningrenovatie in Sint-Oedenrode verleend
De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor het renoveren van een woning aan de Hazenputten 17 in Sint-Oedenrode.
Op 28 september 2026 heeft de gemeente Meierijstad besloten om de aanvraag voor een omgevingsvergunning goed te keuren. Het betreft een renovatie van een woning aan de Hazenputten 17 in Sint-Oedenrode.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-4264. Het besluit is op dezelfde dag verzonden. Voor vragen over deze vergunning kun je contact opnemen met de gemeente Meierijstad.
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