Hardrijders op parallelweg A59 bij Rosmalen zijn hun rijbewijs kwijt

Drie automobilisten zijn hun rijbewijs kwijt. Ze reden veel te hard op de parallelweg van de A59 tussen Rosmalen en Heesch, een weg waar ook fietsers rijden. Dat meldt de verkeerspolitie woensdagochtend.

De politie mat dinsdag tijdens de spits een hoogste snelheid van 117 kilometer per uur. Op de weg mag je maximaal 60 kilometer per uur rijden. De bestuurder (33) die zo hard reed, kreeg een proces-verbaal en komt ook in aanmerking voor een cursus bij het CBR.

Niet de eerste keer

Tien dagen eerder betrapte de politie op dezelfde weg ook al twee automobilisten. Zij reden 126 en 128 kilometer per uur, meer dan twee keer zo hard als toegestaan.

Ook zij zijn hun rijbewijs kwijt. Ze kregen een proces-verbaal en komen in aanmerking voor een cursus bij het CBR.

Politie blijft controleren

"Op deze wegen maken fietsers gebruik van dezelfde rijbaan", schrijft de verkeerspolitie Oost-Brabant op X.

Volgens de politie gebruiken automobilisten de parallelweg regelmatig om de drukte op de A59 te vermijden. "Wij blijven hier controleren."