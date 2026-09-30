Meetkastje meet waterstand Sterkselse Aa op afstand

Bij de Sterkselse Aa in Heeze is een nieuw meetkastje geplaatst. Deze apparatuur meet continu de waterstand en stroomsnelheid van de beek. De gegevens kunnen vanaf nu op afstand worden bekeken.

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Langs de Boschlaan in de Herbertusbossen is een sleuf gegraven om het meetkastje te installeren. Het staat achter een gaashek bij de brug naast de kasteelgracht. Dankzij het kastje is het mogelijk om sneller te zien hoe de waterstand van de Sterkselse Aa zich ontwikkelt. Ook kunnen de stuwen in de omgeving beter worden afgestemd.

De waterstand van de beek wisselde de afgelopen jaren sterk. Soms stond een deel van het bos lange tijd onder water, terwijl de beek op andere momenten bijna droogviel. Door de metingen continu bij te houden, kan sneller worden gereageerd op deze veranderingen.

De nieuwe apparatuur meet niet alleen de hoogte van het water, maar ook de stroomsnelheid. Dit helpt om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de situatie in de beek. De verzamelde data kan bovendien direct worden bekeken, waardoor er niet ter plekke gemeten hoeft te worden.

Het meetkastje is een stap vooruit in het beter beheren van de waterstand in dit gebied. Het moet bijdragen aan een stabielere situatie voor de natuur en het bos rondom de Sterkselse Aa.