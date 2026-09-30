Kempenhaeghe wandelt voor epilepsieonderzoek

Een groep van Kempenhaeghe in Heeze loopt zaterdag 10 oktober mee met de landelijke EpilepsieLoop. De sponsorloop van zeven kilometer zamelt geld in voor onderzoek naar epilepsie en vraagt aandacht voor de impact van de aandoening.

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De EpilepsieLoop wordt georganiseerd door EpilepsieNL en heeft Kempenhaeghe in Heeze als een van de gastlocaties. Vanaf 09.30 uur kunnen deelnemers zich aanmelden, waarna ze een startnummer, wandelroute en een goodiebag ontvangen. Om 10.00 uur opent bestuurder Erwin van Geenen de dag met een officieel startsein.

Onder de deelnemers is Lilian, die met haar team De Appelvinkers loopt voor haar zoon, een bewoner van Kempenhaeghe. Samen met andere wandelaars vraagt ze aandacht voor de gevolgen van epilepsie, zoals onzekerheid en de zoektocht naar passende zorg. Met de sponsorloop willen ze meer veiligheid en vrijheid creëren voor mensen met epilepsie.

De wandelroute van zeven kilometer eindigt met een medaille voor iedere deelnemer die de finish haalt. Daarna is er gelegenheid om na te praten, onder het genot van koffie, thee en een Brabants worstenbroodje.

Wat is epilepsie?

Epilepsie ontstaat door een tijdelijke verstoring van de elektrische activiteit in de hersenen. Dit kan leiden tot aanvallen, die sterk verschillen per persoon. Sommigen raken buiten bewustzijn en krijgen schokken, terwijl anderen kort voor zich uit staren of niet goed reageren. Medicatie helpt veel patiënten, maar niet iedereen wordt aanvalsvrij.

Kempenhaeghe is een expertisecentrum dat zich richt op complexe epilepsie. Naast onderzoek en behandeling biedt het langdurige woonzorg aan mensen met epilepsie en andere zorgvragen. Het ingezamelde geld tijdens de EpilepsieLoop helpt bij het ontwikkelen van nieuwe behandelingen en meer inzicht in deze aandoening.